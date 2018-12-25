Расследованием ЧП на Каме занялась транспортная полиция

В Перми на улице Монастырской сгорел дебаркадер - сооружение, представляющее собой плавучую пристань. Огонь перекинулся также на пришвартованный теплоход. Площадь пожара – 80 кв. метров. Причину возгорания официально пока не назвали. По словам матроса, охранявшего территорию, загорелся холодильник, затем огонь распространился по всей конструкции. Расследованием ЧП занимается транспортная полиция. Установлено, что дебаркадер и теплоход «Иртыш», который является учебным судном, принадлежат Пермскому речному училищу. Сумму ущерба ещё предстоит установить.