Расследованием ЧП на Каме занялась транспортная полиция
В Перми на улице Монастырской сгорел дебаркадер - сооружение, представляющее собой плавучую пристань. Огонь перекинулся также на пришвартованный теплоход. Площадь пожара – 80 кв. метров. Причину возгорания официально пока не назвали. По словам матроса, охранявшего территорию, загорелся холодильник, затем огонь распространился по всей конструкции. Расследованием ЧП занимается транспортная полиция. Установлено, что дебаркадер и теплоход «Иртыш», который является учебным судном, принадлежат Пермскому речному училищу. Сумму ущерба ещё предстоит установить.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
На смену морозам придут снегопады
Помощь семьям погибших: уточненная информация
Глава Перми - в прямом эфире
В Пермском крае день траура, скорби, тишины
Под куполом неба: как место под Ильинским стало землей обетованной
Многодетных наградили «За достойное воспитание детей»
Пермский край. Неделя за 159 секунд
В Прикамье прошло заседание антитеррористической комиссии
Гаджеты на уроке - не можно, а нужно!
Экскурсии в Хохловке можно посетить бесплатно
Добавить комментарий: