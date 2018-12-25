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На смену морозам придут снегопады
Морозы уходят из Пермского края, и похоже, надолго - об этом сообщает ГИС-Центр Пермского государственного университета.
Андрей Шихов, специалист ГИС-Центр ПГНИУ: "Главной особенностью нынешнего декабря является дефицит осадков, снега практически не было. С начала месяца выпало всего 8 миллиметров, при том что месячная норма составляет 45. Эта ситуация к концу месяца несколько скорректируется. Снегопады ожидаются с 28 по 30 декабря. Но общее количество осадков, скорее всего, не дотянет даже до половины месячной нормы".
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