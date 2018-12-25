Помощь семьям погибших: уточненная информация
Появилась полная информация о помощи семьям погибших - по два миллиона рублей получат они от компании-подрядчика, где работали строители. Также на официальном сайте компании «Уралкалий» появилось обращение, где говорится про три миллиона рублей каждой семье. Еще по миллиону родственникам выделяет правительство Пермского края - вне зависимости, откуда были люди.
Максим Решетников, губернатор Пермского края: "По миллиону рублей получат семьи независимо от того, из какого они региона, но самое важное, что выплатами помощь только начинается. Очень важно сейчас каждую семью взять на сопровождение, много малолетних детей, в первую очередь фокус на детях, на женах, на родителях".
Участие в работе центра поддержки родственников примут все структуры, так или иначе имеющие отношение к трагедии в Соликамске, кроме того, специалисты Федеральной службы по труду и занятости населения берут на себя контроль за выплатами родным погибших строителей.
Иван Шкловец, заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости населения: "Мониторинг всех выплат, которые сейчас получают родственники, выплаты из различных источников. Это и работодатели, это краевой бюджет, это и средства социального страхования в связи со смертью, поэтому наша задача тоже в максимально короткие сроки обеспечить выплаты родственникам погибших всех полагающихся выплат".
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