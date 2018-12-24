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Под куполом неба: как место под Ильинским стало землей обетованной

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Ильинский район

«Под куполом неба» - документальный фильм с таким названием представлен пермской публике. И рассказана в нем удивительная история. Люди, которые объездили в свое время весь мир, искали место для счастливой жизни. И нашли его у нас под Ильинским. Как и почему пермская земля стала для них обетованной?

Несмотря на то, что эпизоды фильма снимали несколько лет назад, в семье Гроль не поменялось ничего. Породу Маламут впервые увидели в Америке во время гастролей с цирком. Тогда и случилась эта бескрайняя любовь. В 2006-м оттуда им привезли первую пару собак. Решили разводить.

Кормление по расписанию. Каждому - внимание и любовь. В Пермском крае под Ильинским семья бывших циркачей обосновалась в 2004-м. Сюда их привела мечта - после выхода на пенсию построить дом в красивом месте вдали от цивилизации. Варианты рассматривали по всему миру.

Надежда Гроль: "Здесь зимой было так красиво, тихо, что невозможно словами описать. Мы приехали, у ребят знакомых здесь дача была, и нас привезли посмотреть это место".

Надежда в цирк буквально сбежала из дома. Работала наездницей. Владимир - перспективный акробат. Сначала порознь, а потом стали покорять мировые площадки в совместной программе. К душевному спокойствию удалось прийти спустя 30 лет работы в цирке. И то не сразу.

Владмир Гроль: "Меня ломало, я пару лет в себя прийти не мог. Я как будто как от наркотика оторвали. Такие же ощущения. Я не знал, как жить".

семья

Собаки и собственное хозяйство сгладили этот сложный переход. Прелесть деревенской в жизни в том и есть, признается Надежда - сыр, масло, творог, яйца - все свое.

Надежда Гроль: "Мы голодные приехали сюда на ПМЖ городские. Нам все надо, надо. Мне надо было сразу коз. Мы взяли дворняжек. Сразу взяли, чтобы было молоко. И я когда попробовала молоко - оно прямо сладкое".

Необычная история жизни заинтересовала пермского режиссера Сергея Лепихина и журналиста Светлану Федотову. Над документальным фильмом «Под куполом неба» работали 2,5 года.

Светлана Федотова, журналист: "Что такое документальный фильм - это охота, ты смотришь на людей, ищешь сюжеты, у нас снято 24 часа видео. Было много красивых, но пустых кадров. Они не вошли в фильм, потому что уже всего много. Мы снимали наудачу".

Перед режиссером стояла задача вплести в канву драматургии эпизоды, которые «ловили» в режиме реальной жизни. Есть еще один нюанс - почти всю картину пришлось снимать на собственные средства.

Сергей Лепихин, режиссер, оператор документального фильма «Под куполом неба»: "Мы постепенно набирали арсенал. Покупали на свои средства устройства. Камеры, стабилизаторы. В конце нам удалось приобрести благодаря гранту квадрокоптер, и воздушные съемки завершили красоту".

кошка

Одним из самых сложных моментов стал эпизод с родами собаки. Их принимал Владимир. Именно эти съемки и стали кульминацией, завершающей картину.

Как признались главные герои фильма, дискомфорта перед камерой не было. Всю жизнь на публике. Но вот премьеру фильма посетить постеснялись. С собаками хлопот хватает. Впрочем, в день «Х» в кинозале зрителей хватало - был аншлаг.

Тем, кто не успел посмотреть фильм, огорчаться не стоит. Им будут завершать фестиваль Пермского кино 24 января.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Кино

Опубликовано: 24.12.2018 в 18:06 в рубрике - Вести Пермь

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