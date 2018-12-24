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Многодетных наградили «За достойное воспитание детей»
Награды «За достойное воспитание детей» получили многодетные семьи Пермского края, подобных в Прикамье почти 29 тысяч. Сегодня по данным краевых властей в Пермском крае наблюдается рост детского населения. На 1 января 2018 года численность детей до 18 лет в крае составила 600 тысяч человек. Каждая семья на определенном этапе является получателем мер социальной поддержки, которых насчитывается более 40. В этот раз награды получали самые многочленные семьи, проживающие в Прикамье, в которых больше пяти детей.
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