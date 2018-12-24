Пермский край. Неделя за 159 секунд

На уходящей неделе в Перми считали деньги, которые только предстоит заработать и потратить, в Орде готовились эксплуатировать силу ветра, а жителям краевой столицы обещали карту города с названиями «Компрос», «Старое и Новое Конго» - решено зафиксировать то, что неофициально уже давно используется. Эти и другие темы последних дней, о которых стоит сказать особо, – в проекте «Неделя за 159 секунд».

Документ недели

Посчитали на три года вперед. В Перми утвердили городской бюджет 2018 - 2021. Ежегодно город пока собирается тратить чуть больше, чем планирует заработать. Но все финансисты говорят, что это не беда. Расчеты предварительные и, скорее всего, дефицит останется только на бумаге. А вот на веки вечные Перми должны остаться три новых детских садика, три отремонтированных школы и еще два школьных здания заново построенных. А еще два бассейна, новый спорткомплекс и база для летающих лыжников. К 300-летию города приведут в порядок центральные улицы, обновят городские автобусы и трамваи и основательно «причешут» городские парки и скверы, до которых руки до сих пор не дошли.

Цифра недели

3840 рублей. Это - предельный единый тариф на вывоз мусора единым региональным оператором. Расчет в рублях за тонну. Цифра распространяется с пометкой «предварительно». Окончательно она должна быть либо изменена, либо утверждена окончательно региональной службой по тарифам. Другое дело, что каждому конкретному пермяку это ни о чем не скажет. Все понимают, что за вывоз мусора придется с нового года платить больше. А вот насколько - ясности нет никакой. Прогнозных сумм так много, что впору за голову хвататься. Чаще всего говорят про 30 рублей с человека в месяц. Но это пока очень умозрительно.

Анонс недели

Ординские ветры. Говорят, что именно они станут вращать лопасти первой в Прикамье ветряной электростанции. Говорят, что их должно быть несколько. Для «пилота» может быть выбрана Орда. Если все пойдет так, как задумано, то заработать ветряная электростанция должна уже в 2020 году. Тема для Пермского края новая, но, как говорят, перспективная. Хотя бы потому, что инвесторы готовы вложить в проект с десяток миллиардов рублей.

Идея недели

Куда стоит сходить, а куда лучше даже не соваться? На эти вопросы ответит «Атлас пермского значимого». Предполагается, что создадут его сами пермяки. Именного горожане укажут свои любимые места, любимые прогулочные маршруты или, наоборот, территории, которые лично они считают небезопасными или просто неинтересными. Предполагается, что проект будет учитывать и «народную топонимику». Официальные пермские названия предполагается продублировать неформальными, которые в обыденности используют пермяки.