В Прикамье прошло заседание антитеррористической комиссии
С минуты молчания началось сегодня заседание антитеррористической комиссии Пермского края. Перед тем как начать обсуждения вопросов повестки дня, глава региона Максим Решетников объявил о минуте молчания в связи с трагедией в Соликамске. Что касается дальнейшего заседания, его участники обсудили подготовку к новогодним и рождественским мероприятиям, которых запланировано более двух тысяч по всему Пермскому краю, по предварительным прогнозам присутствовать на них будет более четырёхсот тысяч человек.
Максим Решетников губернатор Пермского края 4170 00:01 Мероприятия пройдут, как на открытых пространствах, так и в учреждениях культуры, все подразделения правоохранительных органов, и заинтересованные ведомства и службы должны быть готовы к оперативному реагированию на случай нестандартных ситуаций.
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