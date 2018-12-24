Гаджеты на уроке - не можно, а нужно!

Тот случай, когда учителя на уроках не сетуют на то, что гаджеты мешают учиться. Они, наоборот, помогают, и становятся чуть ли не главными инструментами получения знаний. И использовать их не просто можно, но и должно. Иначе просто ничего не получится.

Тема урока «Арктическая пустыня и тундра». На интерактивной доске Ивану нужно совместить названия растений и картинки. Одноклассники в это время не только наблюдают, но и сами решают экологические задачки - одни занимаются с планшетами, другие используют интерактивный стол.

Все технические новинки - в пределах одного класса, который ещё недавно находился в аварийном состоянии. В рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ – детям» и при поддержке регионального бюджета здесь провели ремонт, купили мебель и оснастили.

Класс назвали «экологическим», однако изучают ребята в том числе химию и биологию. Интерактивный стол трансформируется в доску, а задания на компьютерной панели видны даже с задних парт. Высокотехнологичным можно назвать место каждого ученика.

Тот случай, когда время, проведённое за любимыми гаджетами, только на пользу. Теперь и учителям легче объяснять, как важно заботиться об окружающей среде.



Так выглядит цифровизация образовательного процесса, внедрение которой - задача, поставленная президентом страны.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»: "Это уже второй класс, который мы ремонтируем и оснащаем по самому высокому уровню совместно с региональной властью. Мы будем продолжать, потому что совершенно точно школа приобретает современный, красивый, правильный вид".

На открытом уроке процессом увлеклись даже взрослые, а сам проект уже стал примером для других школ.

Наталья Лестова, консультант Министерства образования и науки Пермского края: "Когда такой коллектив свои знания и компетенции соединяет ещё и с поддержкой предприятия-партнёра, тогда получается такой замечательный результат".

Результат Ивана пока не такой замечательный - ошибки есть, но исправлять их теперь куда увлекательнее.