Экскурсии в Хохловке можно посетить бесплатно

Музей под открытым небом Хохловка с сегодняшнего дня и до 30 декабря включительно будет принимать гостей бесплатно, в том числе на обзорные экскурсии. Помимо того, посетители смогут безвозмездно воспользоваться различным инвентарем для активного отдыха. Групповое посещение предлагается бронировать заранее.