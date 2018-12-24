Специальный репортаж: как Пермский край борется с ВИЧ

Почти три десятилетия медики ведут неустанную борбу с ВИЧ. Проблема распространения инфекции в нашей стране остается актуальной. На 31 декабря 2017 года число людей в России, живущих с диагнозом ВИЧ-инфекция, составило почти 944 тысячи, из них в Пермском крае более 26600. Поэтому так важен комплекс профилактических мероприятий, направленных против заболевания.