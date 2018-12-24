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Интервью с Антоном Удальевым
Гость студии - заместитель председателя правительства Пермского края Антон Удальев - рассказал о разделении региональной службы по тарифам на два министерства, подвел итоги работы блока ЖКХ и остановился на работе фонда капитального ремонта в уходящем году.
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