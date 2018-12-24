Губернатор Прикамья: «Президент поручил максмально поддержать семьи погибших»

Семьям погибших в шахте рабочих окажут всестороннюю помощь. По два миллиона рублей получит каждая семья от предприятия "УС-30". Накануне в "Уралкалии" заявили, что не останутся в стороне в связи с трагедией. Погибшие строители, хоть и не работали в компании, но возводили ствол будущего рудника для нужд верхнекамского предприятия. "Уралкалий" готов выделить по три миллиона рублей каждой семье.

Всесторонняя поддержка гарантирована и краевыми властями.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Был звонок президента, доложил ему ситуацию. Два поручения. Первое - это максимальная поддержка и помощь семьям, и второе - это максимально объективное и всестороннее исследование причин произошедшего. Ещё раз соболезнования всем".

Утром губернатор Прикамья встретился с представителями федеральной службы по труду и занятости населения. Обсуждалась организация поддержки семьям погибших строителей. В частности, ведомство будет вести мониторинг всех выплат и координировать работу в этом направлении.

Иван Шкловец, замруководителя Федеральной службы по труду и занятости населения"Это формирование так называемого временного центра поддержки родственников, вчера на базе администрации Соликамска мы сформировали такой центр, который будет работать в ежедневном режиме, там сосредоточены представители всех структур, имеющих отношение к ситуации. Родственники проконсультированы о том, каким образом действовать дальше, какие документы оформлять".