«Безопасная школа» и «Умная поликлиника»: результаты пилотных проектов

Пермь с рабочим визитом посетил Член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Олег Ткач. Чиновника познакомили с реализацией пилотных проектов «Безопасная школа» и «Умная поликлиника».

Вероника, посетитель поликлиники: "Если раньше в очереди с ребёнком я могла просидеть час, то сейчас 10 минут и всё готово. Это, конечно, очень приятно, что нет очереди из больных детей".

Если более 5 человек ожидает приёма - на пульт главврача приходит оповещение. Так работает модуль видеоаналитики «подсчета очередей». Проекта «Умная поликлиника» в отдельно взятом оазисе по адресу Петропавловская 109.

До 90 % своего рабочего времени девушки- администраторы стали тратить на общение с посетителями поликлиники. Обе стороны стали более доброжелательными, а в итоге исчез пресловутый негативный фактор посещения общественного места.Технологичные камеры пока подключены в 29 поликлиниках края. Положительный опыт пермяки транслируют гостям из Комитета Совета Федерации.

В школе №55 Кировского района посмотрели, как организуют безопасность детей. Комплексный подход реализации одноимённого пилотного проекта обеспечивает холдинг «Эр-Телеком».

Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "Образование - это не только образование, это не только классы, учебники. Вокруг образования много других различных вещей, которые помогают образованию состояться. Например, безопасность. Соответственно, мы ищем лучшие решения для безопасности образовательных учреждений".

Олег Ткач, член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности: "Очень впечатляет чёткость постановки целей, интересные идеи по решению, как решаются задачи. И такая очень налаженная межминистерская работа. Это не везде и не часто встретишь. Это то, что впечатлило".

Текущие результаты пермских пилотов в ближайшее время будут озвучены коллегам по Совету Федераций. Краевые и городские учреждения здравоохранения и образования, ещё не вошедшие в систему тотального улучшения сервиса, будут ждать своей очереди.