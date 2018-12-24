Управление топливно-энергетического комплекса ФАС России подводит итоги
Начальник управления топливно-энергетического комплекса федеральной антимонопольной службы Дмитрий Махонин подвел итоги работы своего ведомства за 2018 год. Основное внимание топливному рынку, регулированию цен на лесной бирже и тарифное регулирование в сфере газовой отрасли. Повышенное внимание - предстоящему повышению цен на топливо.
Дмитрий Махонин, начальник управления топливно-энергетического комплекса ФАС России: "Сейчас рынок характеризуется как стабильный. Мы понимаем, что меры, которые предпринимает правительство и Федеральная антимонопольная служба, оказали положительное влияние на рынок, это вопрос, связанный с заморозкой цен крупных компаний, индикативные цены, которые были зафиксированы на мелком опте, позволяли и позволяют до сих пор функционировать нормально независимым сетям АЗС".
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