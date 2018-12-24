В Перми горел дебаркадер

В Перми в районе Речного вокзала сегодня утром загорелся дебаркадер. Грузовое плавсредство сильно пострадало. Но вместе с ним повреждения получило и соседнее судно.

Клубы дыма видны от площади у Речного вокзала. Стоит едкий запах гари, очевидно, что дебаркадер восстановлению не подлежит. Сообщение поступило в районе 9 часов, на место выехали 8 пожарных расчетов. Подобраться к сооружению оказалось непросто - дебаркадер находится почти у "Мотовилихинских заводов".

Помимо дебаркадера, пострадал однопалубный теплоход.

Ликвидировали пожар в 9:30. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Никто не пострадал.

Владельца судна пока нет на месте происшествия. Причины пожара пока назвать сложно. Есть только показания охранника, который рассказал о том, что в проходе дебаркадера загорелся холодильник.

По предварительной информации, теплоход принадлежит Пермскому речному училищу. Ущерб еще только предстоит оценить.