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В Перми горел дебаркадер
В Перми в районе Речного вокзала сегодня утром загорелся дебаркадер. Грузовое плавсредство сильно пострадало. Но вместе с ним повреждения получило и соседнее судно.
Клубы дыма видны от площади у Речного вокзала. Стоит едкий запах гари, очевидно, что дебаркадер восстановлению не подлежит. Сообщение поступило в районе 9 часов, на место выехали 8 пожарных расчетов. Подобраться к сооружению оказалось непросто - дебаркадер находится почти у "Мотовилихинских заводов".
Помимо дебаркадера, пострадал однопалубный теплоход.
Ликвидировали пожар в 9:30. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Никто не пострадал.
Владельца судна пока нет на месте происшествия. Причины пожара пока назвать сложно. Есть только показания охранника, который рассказал о том, что в проходе дебаркадера загорелся холодильник.
По предварительной информации, теплоход принадлежит Пермскому речному училищу. Ущерб еще только предстоит оценить.
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