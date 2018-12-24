Как в Прикамье защищают интересы предпринимателей

В Перми пройдет пресс-конференция по итогам работы Вячеслава Белова, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 2018 году. В повестке – основные итоги реформы контрольно-надзорной деятельности, а также основные проблемы в предпринимательской деятельности в Пермском крае.