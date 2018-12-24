Пермское образование: итоги 2018 года

42 и 59 – это номер пермских школ, которые в уходящем году наверняка запомнили все, хотя бы потому, что разом эти учебные заведения получили новые школьные здания, такого не было очень давно. Понемногу раскачались, сперва по одной новостройке в год, а теперь уже и две сразу. Однако масштабное строительство, конечно, важнейшее, но далеко не единственное качественное изменение в пермском образовании в уходящем году. Что же еще? Что с чем связано и из чего вытекает?

Cтаршеклассники 42-й школы готовят новогоднее представление. Направление учебного заведения - технологии сервиса. И вот эти ребята выбрали специализацию - аниматор. Занимаются театром и сценической речью, чтобы на выходе быть почти профессионалами.

Школа сегодня не только учит, но и готовит к жизни, помогает выбрать профессию, или получить какой-то конкретный практический навык. Вот, например, в 42-й школе оборудовали автокласс, а это значит, что окончить образовательное учреждение школьник может не только с аттестатом, но и водительским удостоверением.

А в 59-й школе специализация - энергетика. Ребята усиленно занимаются естественными науками, а кроме того, участвуют в экологических акциях. Оборудовано несколько мастерских, лабораторий по робототехнике и «энергоэффективный дом». Все это стало возможным благодаря строительству нового корпуса на 14 тысяч квадратных метров.

Игорь Сиддиков, председатель ТОС «Парковый 3»: "Наши жители очень довольны, когда 1 сентября было открытие школы, люди были в восторге, особенно родители. Здесь в чем преимущество - здесь учатся все в одну смену и на данный момент 1982 человека учатся одновременно".

Оба корпуса в 42-й и 59-й школах запущены в 2018, стройки и тут и там длились около года и тщательно контролировались заказчиком - городской администрацией. Ремонт старых школ и строительство новых - приоритет в работе главы Перми Дмитрия Самойлова.

Людмила Гаджиева, заместитель главы администрации Перми: "Дмитрий Иванович обозначил приоритеты, в первую очередь это приоритет, связанный со строительством новых образовательных учреждений. Мы эту работу ведем уже с 2015 года, когда была открыта гимназия №11, в 2016 году мы открыли «Мастерград». В этом году мы открыли два корпуса по тысяче мест в Парковом и в центре города, 42-я и 59-я школа".

Накануне праздника в городской администрации обнародовали результаты социологического опроса, который показал - 44 процента пермяков основным результатом 2018 года в социальной сфере назвали именно строительство и капитальные ремонты образовательных учреждений.

Илья Лисняк, депутат Пермской городской Думы: "Депутаты совместно с администрацией регулярно проводят выезды в самые различные образовательные учреждения, и нельзя не отметить появление современных систем безопасности. Новые спортивные объекты, межшкольные стадионы, которые будут доступны не только учащимся школ, но и жителям близлежащих домов".

На очереди строительство новых корпусов 3-й гимназии, 93-й школы, капитальные ремонты в 30-й и 22-й. Это не считая строительства стадионов и спортплощадок, тоже при образовательных учреждениях. Пермь меняется к трехсотлетию.