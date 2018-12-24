В Перми проверят несанкционированные железнодорожные переходы
24 декабря в Перми проверят несанкционированные железнодорожные переходы. Железнодорожники вместе с сотрудниками транспортной полиции Перми проведут сегодня рейд по профилактике транспортных правонарушений и травматизма. Место действия - один из несанкционированных, но популярных пешеходных переходов через железную дорогу, который находится в черте Перми. За год здесь было зафиксировано 29 несчастных случаев.
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