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← Между Березниками и Соликамском открыли новый участок дороги

На Чусовском мосту ограничено движение

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мост

Многокилометровые пробки возле Чусовского моста. Часть его перекрыли, организовано реверсивное движение по одной полосе. В краевом Министерстве транспорта сообщили, что ограничения вызваны выходом из строя элементов конструкции деформационного шва под 14-й опорой. Сколько времени понадобится, чтобы все отремонтировать, пока неизвестно. Аналогичная история здесь была в сентябре, тогда на устранение сквозной дыры в дороге ушел месяц.

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 24.12.2018 в 10:05 в рубрике - Вести Пермь

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← Между Березниками и Соликамском открыли новый участок дороги

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