На Чусовском мосту ограничено движение

Многокилометровые пробки возле Чусовского моста. Часть его перекрыли, организовано реверсивное движение по одной полосе. В краевом Министерстве транспорта сообщили, что ограничения вызваны выходом из строя элементов конструкции деформационного шва под 14-й опорой. Сколько времени понадобится, чтобы все отремонтировать, пока неизвестно. Аналогичная история здесь была в сентябре, тогда на устранение сквозной дыры в дороге ушел месяц.