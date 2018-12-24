На Чусовском мосту ограничено движение
Многокилометровые пробки возле Чусовского моста. Часть его перекрыли, организовано реверсивное движение по одной полосе. В краевом Министерстве транспорта сообщили, что ограничения вызваны выходом из строя элементов конструкции деформационного шва под 14-й опорой. Сколько времени понадобится, чтобы все отремонтировать, пока неизвестно. Аналогичная история здесь была в сентябре, тогда на устранение сквозной дыры в дороге ушел месяц.
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