Между Березниками и Соликамском открыли новый участок дороги длиной в 4 километра. Большой ремонт здесь закончили раньше намеченного срока аж на 10 месяцев. Что планируют делать дальше?

Если сравнить с тем, каким этот участок дороги Березники - Соликамск был раньше, то впечатление сейчас только положительное, говорит Николай Филимонов, здесь он ездит регулярно, так что вполне может оценить новую трассу.

Николай Филимонов: "Конечно, дорога изменилась в лучшую сторону, сейчас две полосы в одну сторону, вообще замечательно!".

Это часть дороги, ремонт которой начали в прошлом году и закончили незадолго до Нового года, сделав тем сам подарок для автомобилистов.

Что касается вопросов безопасности, здесь всё предусмотрено - посередине установлено барьерное ограждение, которое исключает возможность лобового столкновения на дороге.

Отрезок длиной чуть более четырёх километров - часть дороги от Березников до Соликамска, движение здесь весьма плотное, так что вопрос назрел давно, и сейчас можно оценить первые результаты в его решении.

Наталья Назарова, ведущий инженер отдела строительства управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края: "Раньше дорога была в две полосы третьей категории, две полосы по три с половиной метра, трафик на этой дороге очень высокий, он соразмерим с трафиком на Восточном обходе, примерно 12 тысяч автомобилей в сутки. Так что пропускная способность дороги, которая была, она не отвечала нормативным требованиям".

При этом надо учесть, что подрядчик мобилизовал имеющиеся ресурсы и закончил все работы на десять месяцев раньше срока, новое покрытие, замена коммуникаций, всё было сделано в рамках контракта.

Игорь Балуев, генеральный директор ООО «Химспецстрой»: "Высоковольтные линии электропередач, которые у нас здесь проходят, перекладывали, водовод, снабжающий город Березники, две линии, перекладывали, линии связи, линии электропередач, всё это было перестановлено своевременно и качественно".

На этом строители останавливаться не собираются - реконструкция дороги от Березников до Соликамска будет продолжена. Четыре километра - это только начало масштабного строительства, что уже оценили автомобилисты Пермского края.