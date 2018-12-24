Вести Пермь. События недели 23.12.2018
В программе "Вести-Пермь. События недели" - все то, чем нам запомнятся минувшие 7 дней. Ведущий Дмитрий Пантелеев. Выпуск от 23.12.2018 г.
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В программе "Вести-Пермь. События недели" - все то, чем нам запомнятся минувшие 7 дней. Ведущий Дмитрий Пантелеев. Выпуск от 23.12.2018 г.
|24.12.2018 в 09:15
|24.12.2018 в 08:55
|24.12.2018 в 08:20
|22.12.2018 в 10:35
|21.12.2018 в 17:40
|23.12.2018 в 20:49
|23.12.2018 в 14:10
|23.12.2018 в 11:50
|23.12.2018 в 10:07
|23.12.2018 в 04:58
Вести Пермь. События недели 23.12.2018
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Пожар на шахте в Соликамске: губернатор выразил соболезнования семьям и близким рабочих
Пожар на шахте в Соликамске: «шансы спасти людей стремятся к нулю»
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Губернатор: семьям погибших шахтеров окажут всестороннюю помощь
Противодействие коррупции: прямая линия в прокуратуре
Трагедия в Соликамске: Пермский край скорбит по погибшим
24 декабря - день траура в Пермском крае
Пожар на шахте в Соликамске: хроника событий
В Перми вынесли приговор лифтёру, по чьей вине погибла женщина
В Перми представили балет по сказам Бажова
Фестивальный дом - место притяжения для взрослых и детей
В Пермском ТЮЗе поставили «Сказки про Ёжика в тумане»
«Камерата» - фестиваль изысканной музыки
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