Губернатор: семьям погибших шахтеров окажут всестороннюю помощь
В Пермском крае объявлен однодневный траур по погибшим шахтерам в Соликамске. Об этом накануне объявил губернатор Максим Решетников. Также глава региона распорядился оказать всестороннюю помощь семьям погибших.
22 декабря в результате пожара в 4-м строящемся стволе Соликамского калийного рудоуправления-3 компании "Уралкалий" погибли 9 человек. Всего на месте работали 17 горняков, из них восемь вышли на поверхность и не пострадали. Спасатели шесть раз пытались пробиться к заблокированным люядм, но из-за высокой температуры и задымленности им это не удалось. Добраться к месту аварии спасательные службы смогли лишь на следующее утро. В течение дня были обнаружены тела всех девяти человек.
Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Был звонок президента, доложил ему ситуацию. Два поручения. Первое - это максимальная поддержка и помощь семьям, и второе - это максимально объективное и всестороннее исследование причин произошедшего. Ещё раз соболезнования всем".
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