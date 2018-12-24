Противодействие коррупции: прямая линия в прокуратуре

В прокуратуре Перми с 9 утра до полудня будет проходит прямая телефонная линия на тему «Противодействие коррупции». Звонки будут приниматься по телефону 217-52-22. Обратиться можно по поводу любых инцидентов, связанных с действиями или бездействием должностных лиц - как частных, так и муниципальных или федеральных структур.