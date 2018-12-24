← Трагедия в Соликамске: Пермский край скорбит по погибшим
Губернатор: семьям погибших шахтеров окажут всестороннюю помощь →
Противодействие коррупции: прямая линия в прокуратуре
В прокуратуре Перми с 9 утра до полудня будет проходит прямая телефонная линия на тему «Противодействие коррупции». Звонки будут приниматься по телефону 217-52-22. Обратиться можно по поводу любых инцидентов, связанных с действиями или бездействием должностных лиц - как частных, так и муниципальных или федеральных структур.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Трагедия в Соликамске: Пермский край скорбит по погибшим
24 декабря - день траура в Пермском крае
Пожар на шахте в Соликамске: хроника событий
В Перми вынесли приговор лифтёру, по чьей вине погибла женщина
В Перми представили балет по сказам Бажова
Фестивальный дом - место притяжения для взрослых и детей
В Пермском ТЮЗе поставили «Сказки про Ёжика в тумане»
«Камерата» - фестиваль изысканной музыки
Пермские тигрята вышли на зимнюю прогулку
Дед Мороз выбирает спорт
Добавить комментарий: