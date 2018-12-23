Трагедия в Соликамске: Пермский край скорбит по погибшим

За эту ночь каждый из отряда горных спасателей, прибывших на территорию Соликамского рудника, успел побывать под землей. Раз за разом - шесть попыток - они спускались на глубину более 300 метров, но высокая температура - более 70 градусов - не давала двигаться дальше.

Перед тем как в ствол спустится бригада горных спасателей, его тщательно в течение полутора часов проливали водой и пеной, чтобы избежать задымления.

Накануне в районе 10 утра из четвертого технического ствола повалил густой дым. Те, кто находились выше отметки 300 метров, - 8 человек - успели выбраться на поверхность. 9 рабочих оказались заблокированы в шахте.

Поиском причин возгорания занимаются специалисты. В декабре 2017 года этот шахтный ствол был передан подрядчикам - башкирской компании "УС -30" - для проведения производственных работ. Ствол готовили к последующему бетонированию, но сроки сдачи объекта постоянно откладывались.

"Велись работы на участке, где происходил монтаж специальной мастикой, которая закладывается между горной массой породы и бетоном. Эта мастика может иметь возможность возгорания при температуре выше 200 градусов. Что послужило причиной возгорания, мы пока определить не можем", - сообщил заместитель руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора Станислав Мацов.

К 4 часам утра на помощь березниковским спасателям прибывают отряды и техника из соседних Нижнего Тагила и Екатеринбурга. К вылету были готовы горноспасатели новосибирского отряда МЧС России. На место спасательных работ прибыла также бригада психологов для работы с родственниками.

Андрей Ковтун, министр общественной безопасности Пермского края: "Пострадавших девять человек. Пять человек - жители Пермского края. (Трое из Соликамска, один - поселок Сараны, один родом из Уинского района), двое - жители Башкортостана и один - из Краснодарского края.

Даже после шестой попытки спасатели не смогли пробиться к тем, кто остался под землей. Для многих стало очевидно, что спасательная операция подошла к концу.

"К четырем часам ночи стало понятно, что шансов достать ребят живыми нет, о чем сообщили родственникам, президенту республики Башкирия", - сообщил в Instagram губернатор Пермского края Максим Решетников.

На место ЧП приехал представитель подрядной организации, которая отвечала за все работы, проводимые на территории четвертого ствола.

"Все затраты, связанные с похоронами, - это затраты, которые будем нести мы. Помимо этого будет оказана единовременная помощь каждой семье погибшего в размере двух миллионов рублей за счет предприятия ", - сообщил Андрей Максимов, начальник ФГУП "УС-30".

Также губернатор Пермского края Максим Решетников дал поручение соответствующим министерствам заняться вопросами материальной помощи семьям погибших.

К центральной проходной третьего калийного рудоуправления в Соликамске люди несут живые цветы. 24 декабря в Пермском крае объявили днем траура.