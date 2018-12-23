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← 24 декабря - день траура в Пермском крае

Трагедия в Соликамске: Пермский край скорбит по погибшим

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спасатели

За эту ночь каждый из отряда горных спасателей, прибывших на территорию Соликамского  рудника, успел побывать под землей. Раз за разом - шесть попыток - они спускались на глубину более 300 метров, но высокая температура - более 70 градусов - не давала двигаться дальше. 

Перед тем как в ствол спустится бригада горных спасателей, его тщательно в течение полутора часов проливали водой и пеной, чтобы избежать задымления. 

Накануне в районе 10 утра из четвертого технического ствола повалил густой дым. Те, кто находились выше отметки 300 метров, - 8 человек -  успели выбраться на поверхность. 9 рабочих оказались заблокированы в шахте. 

видео

Поиском причин возгорания занимаются специалисты.  В декабре 2017 года этот шахтный ствол был передан подрядчикам - башкирской компании "УС -30" - для проведения производственных работ. Ствол готовили к последующему бетонированию, но сроки сдачи объекта постоянно откладывались. 

"Велись работы на участке, где происходил монтаж специальной мастикой, которая закладывается между горной массой породы и бетоном. Эта мастика может иметь возможность возгорания при температуре выше 200 градусов. Что послужило причиной возгорания, мы пока определить не можем", - сообщил заместитель руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора Станислав Мацов.

К 4 часам утра на помощь березниковским спасателям прибывают отряды и техника из соседних Нижнего Тагила и Екатеринбурга. К вылету были готовы горноспасатели новосибирского отряда МЧС России. На место спасательных работ прибыла также бригада психологов для работы с родственниками. 

Соликамск

Андрей Ковтун, министр общественной безопасности Пермского края: "Пострадавших девять человек. Пять человек - жители Пермского края. (Трое из Соликамска, один - поселок Сараны, один родом из Уинского района), двое - жители Башкортостана и один - из Краснодарского края. 

Даже после шестой попытки спасатели не смогли пробиться к тем, кто остался под землей. Для многих стало очевидно, что спасательная операция подошла к концу. 

"К четырем часам ночи стало понятно, что шансов достать ребят живыми нет, о чем сообщили родственникам, президенту республики Башкирия", - сообщил в Instagram губернатор Пермского края Максим Решетников. 

шахта

На место ЧП приехал представитель подрядной организации, которая отвечала за все работы, проводимые на территории четвертого ствола. 

"Все затраты, связанные с похоронами, - это затраты, которые будем нести мы. Помимо этого будет оказана единовременная помощь каждой семье погибшего в размере двух миллионов рублей за счет предприятия ",  - сообщил Андрей Максимов, начальник ФГУП "УС-30".

Также губернатор Пермского края Максим Решетников дал поручение соответствующим министерствам заняться вопросами материальной помощи семьям погибших. 

К центральной проходной третьего калийного рудоуправления в Соликамске люди несут живые цветы. 24 декабря в Пермском крае объявили днем траура.

цветы

Артём Казин, Владимир Черноусов

Метки: в Пермском крае, В России, Происшествия, Общество

Опубликовано: 23.12.2018 в 20:49 в рубрике - Вести Пермь

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