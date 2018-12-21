В Перми представили балет по сказам Бажова
В театре "Балет Евгения Панфилова" состоялась премьера балета «Дорогое имячко» в постановке художественного руководителя театра Сергея Райника. Это вторая часть трилогии по сказам Павла Бажова, премьера первой - "Золотой Полоз" - прошла в ноябре прошлого года.
Во второй части трилогии артисты балета рассказывают легенду о древних людях, живущих на золотой земле. Однажды к ним пришли воины и отобрали золото. В центре повествования - история любви представителей двух человеческих общин.
Костюмы, как и в первой части, разрабатывал и создавал русско-немецкий театральный художник Валерий Кунгуров.
Музыка этой постановки заслуживает отдельного внимания - композитор Игорь Машуков попытался соединить древнее и современное.
В этот вечер у зрителей была возможность услышать современные звуки не только в балете «Дорогое имячко». Первым отделением выступали выпускники Академии современной музыки, которую проводил Игорь Машуков на базе театра. Здесь композиторы творили музыку, тут же молодые хореографы придумывали на неё свои балетные миниатюры.
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