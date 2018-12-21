Фестивальный дом - место притяжения для взрослых и детей

Фестивальный дом расширяет формат мероприятий. В новом сезоне для пермяков разработали самые разные формы досуга. На площадке «Сказариума» будут проходить встречи с представителями различных профессий, запланированы выступления известных ученых и экспертов, презентации физических и химических опытов, и, конечно, спектакли для детей и взрослых, а также знакомство с театрами Перми.

Обновилась зона настольных игр. На выбор взрослых и детей более 40 различных игр, а также приставки. Ожидаются и турниры. Например, уже в это воскресенье здесь состоятся состязании по голландскому бильярду.

Сергей Рожков, администратор площадки настольных игр: "Голландский бильярд – это интересная игра. Задача – забить 30 фишек в лузу. Это смесь русского бильярда с керлингом. Такое интересное сочетание, но в то же время веселая, динамичная, азартная, интересная игра".

Фестивальный дом в Перми расположен на эспланаде между улицей Попова и монументом Героям фронта и тыла. Время работы по будням, кроме понедельника, с шести часов вечера до девяти, в выходные и праздничные дни - с 12.00 до 21.00 часа.