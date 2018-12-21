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В Пермском ТЮЗе поставили «Сказки про Ёжика в тумане»
В Пермском ТЮЗе прошла генеральная репетиция главной премьеры 55-го сезона «Сказки про Ёжика в тумане». В основу нового спектакля легли как уже получившие известность, так и почти незнакомые читателям сказки Сергея Козлова. Главные герои - Ежик, Медвёжонок, Белочка и Ворона, и конечно же, туман. Все персонажи очень разные, но несмотря на это, они дружат, постоянно помогают и невероятно любят друг друга.
Михаил Скоморохов, режиссёр-постановщик, народный артист РФ: "Мы полгода работали над пьесой, выверяли все. Потому что выбрать из ста сказок, написанных Сергеем Козловым, каких-нибудь 12, которые бы соединились в спектакль, в непрерывное действие – не просто".
Команда постановщиков уже знакома пермякам. Авторы инсценировки - сам Михаил Скоморохов и Илья Губин, художник Ирэна Ярутис, композитор Ольга Тихомирова.
На протяжении всего действия звучит живая музыка, артисты, они же звери, поют песни также на стихи Сергея Козлова.
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