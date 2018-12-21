«Камерата» - фестиваль изысканной музыки

Фестиваль изысканной музыки «Камерата» прошел в Перми. Накануне зрителей приглашали на ночной концерт в частную филармонию «Триумф», в самое таинственное время здесь прозвучали произведения Баха, Вивальди, Скарлатти. Перед этим прошел показ-перфоманс пермских художников.

А еще зрители «Камераты» слушали русскую классику: Рахманинова, Стравинского, Мусоргского, Чайковского. Специальным гостем фестиваля стал солист московской «Геликон-опера» Александр Киселев.

Доброй традицией «Камераты» становится выступление юных талантов. В прошлом году открытием программы стал Александр Коваленко, сын джазового пианиста Виталия Коваленко. В этом году на сцену вышел 8-летний Лев Бакиров, лауреат престижных всероссийских и международных конкурсов. Он сыграл произведения Баха.