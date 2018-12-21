«Камерата» - фестиваль изысканной музыки
Фестиваль изысканной музыки «Камерата» прошел в Перми. Накануне зрителей приглашали на ночной концерт в частную филармонию «Триумф», в самое таинственное время здесь прозвучали произведения Баха, Вивальди, Скарлатти. Перед этим прошел показ-перфоманс пермских художников.
А еще зрители «Камераты» слушали русскую классику: Рахманинова, Стравинского, Мусоргского, Чайковского. Специальным гостем фестиваля стал солист московской «Геликон-опера» Александр Киселев.
Доброй традицией «Камераты» становится выступление юных талантов. В прошлом году открытием программы стал Александр Коваленко, сын джазового пианиста Виталия Коваленко. В этом году на сцену вышел 8-летний Лев Бакиров, лауреат престижных всероссийских и международных конкурсов. Он сыграл произведения Баха.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермские тигрята вышли на зимнюю прогулку
Дед Мороз выбирает спорт
Россияне сокращают расходы на подарки
Ожидание в аэропорту скрасит рояль
Пермский край чествует спортивную элиту
Пермь. Новости культуры 20.12.2018
В Перми начинают работу ледовые городки
За новогодними подарками - на ярмарку
Названы предварительные причины крупного пожара в Березниках
Пермский транспорт будет курировать Людмила Гаджиева
Добавить комментарий: