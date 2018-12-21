Пермские тигрята вышли на зимнюю прогулку

Пермским фотографам удалось запечатлеть тигрят. Снимки – большая удача, так как котята редко выходят в свет. Маленькие хищники родились 12 октября. Специалисты зверинца боялись, что тигрята не выживут, но, к счастью, все обошлось. Самца отсадили в соседний вольер, котята находятся с мамой, она за ними ухаживает, заботится, играет. Малыши уже показывают свой характер. Самка самая активная, ведет себя агрессивнее всех, шипит на рабочих. А самцы спокойные, контактные, спокойно подходят к людям.