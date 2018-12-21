Дед Мороз выбирает спорт
Дед Мороз выбирает спорт. Редкие кадры в зимнем лесу рядом с автотрассой Пермь-Киров. Очевидцы засняли спешащего по делам Деда Мороза на лыжах и выложили видео в соцсетях. В комментариях одни предположили, что у зимнего волшебника сломалась упряжка и разбежались кони, другие агитировали за здоровый образ жизни.
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