Россияне сокращают расходы на подарки
Россияне не хотят много тратить на подарки к Новому году. Половина жителей страны планирует ограничиться пятью тысячами рублей. Три года назад в среднем на новогодние презенты человек расходовал 6550 рублей. В этом году затраты по этой статье расходов упали более чем на тысячу - до 5500 рублей.
50% - 5500 рублей
25% - больше 5500 рублей
17% - респондентов не решили покупать новогодние подарки.
8% - решили не покупать подарки
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