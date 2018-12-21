Россияне сокращают расходы на подарки

Россияне не хотят много тратить на подарки к Новому году. Половина жителей страны планирует ограничиться пятью тысячами рублей. Три года назад в среднем на новогодние презенты человек расходовал 6550 рублей. В этом году затраты по этой статье расходов упали более чем на тысячу - до 5500 рублей.

50% - 5500 рублей

25% - больше 5500 рублей

17% - респондентов не решили покупать новогодние подарки.



8% - решили не покупать подарки