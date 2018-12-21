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Ожидание в аэропорту скрасит рояль

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В зале ожидания пермского аэропорта установили белый рояль, на котором студенты, выпускники и преподаватели консерватории Пермского государственного института культуры и музыкального колледжа будут исполнять различные музыкальные композиции: популярную классику, джаз, эстрадные мелодии. Инструмент поставили на небольшой пьедестал и огородили. Рядом зажгли канделябры. Живая музыка будет звучать в аэропорту ежедневно до 8 января. Как рассказали в Министерстве культуры Пермского края, новогодняя программа выступлений будет каждый день разной. В дуэте с роялем прозвучат: скрипка, флейта, саксофон. Также под аккомпанемент рояля к выступлению готовятся академические, эстрадные певцы консерватории.

 

Метки: в Перми, Общество, Культура

Опубликовано: 21.12.2018 в 14:55 в рубрике - Вести Пермь

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