Пермский край чествует спортивную элиту
В Перми состоялась торжественная церемония награждения победителей XXII конкурса «Спортивная элита Прикамья - 2018». «Спортивной звездой Прикамья-2018» стал чемпион мира по тяжелой атлетике Артем Окулов. Лучшими спортсменами года названы дзюдоистка Валентина Мальцева и прыгун на лыжах с трамплина Евгений Климов.
После года отсутствия "Спортивная элита" снова в Прикамье. Старейший в Пермском крае конкурс финиширует в 22 сезоне. Но с существенными изменениями в структуре. Принимали заявки и определяли по 5 номинантов как и раньше жюри краевого минспорта. А вот выбор самых достойных посредством интернет- голосования впервые доверили болельщикам.
Признание болельщиков в главной номинации: «Спортивная звезда Прикамья-2018» досталось двукратному чемпиону мира по тяжелой атлетике Артему Окулову.
Артём Окулов, чемпион мира 2018 по тяжёлой атлетике: "Очень приятно, что народ видит, смотрит, переживает за наш вид спорта. Потому что наш вид спорта - он не такой популярный, как, например, лыжные виды спорта, и это вдвойне приятно, что выбрали меня".
Дзюдоистка Валентина Мальцева стала лучшей сразу в двух номинациях: спортсмен года по летним олимпийским видам и «Олимпийская надежда».
Валентина Мальцева, победительница чемпионата России 2018 года по дзюдо: "Мне кажется, никогда в жизни не выигрывала ни в каких конкурсах, а тут было сразу две номинации, в которых я выиграла- это очень приятно. Я благодарна всем, кто за меня голосовал".
Победитель летнего Гран-При по прыжкам на лыжах с трамплина и этапа зимнего Кубка мира Евгений Климов получил признание как лучший спортсмен года в олимпийских зимних видах, а также «Герб Пермского края I степени».
Евгений Климов, победитель Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина: "Год закончился очень хорошо. Соревнования прошли хорошо, как летние, так и зимние. У нас большие надежды в предвкушении Нового года, всех с наступающим!".
Лучших определяли в 18 категориях. Впервые в списке номинаций и их победителями стали: тренер по подготовке спортсменов с ограниченными возможностями здоровья - Александр Голев, социально-значимый проект- краевой паралимпийский фестиваль «Без участия- нет побед», федерация по виду спорта- ушла самбистам, а ведущим фитнес-клубом признали «Колизей».
Большое заблуждение, что спортсмены избалованы вниманием. Половину времени они проводят на сборах, четверть - на соревнованиях, а на общение с родными остается совсем немного времени. Возобновленный конкурс пришелся как нельзя кстати.
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