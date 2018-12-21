Пермь. Новости культуры 20.12.2018

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- В театре "Балет Евгения Панфилова" состоялась премьера балета «Дорогое имячко» в постановке художественного руководителя театра Сергея Райника. Это вторая часть трилогии по сказам Павла Бажова, премьера первой - "Золотой Полоз" - прошла в ноябре прошлого года.

- В эту пятницу в Пермской краевой филармонии начинается Рождественский фестиваль. В этот раз зрители увидят Новый театрально-музыкальный эксперимент «Облако в штанах». Так называется музыкальный спектакль, который представят Михаил Пореченков и маэстро Юрий Башмет в сопровождении камерного ансамбля «Солисты Москвы». В воскресенье 23 декабря Оркестр русских народных инструментов Пермской краевой филармонии под управлением Галины Токаревой представит концертную программу «Странствующий контрабас» с участием заслуженного артиста России Михаила Дзюдзе. Что за программа ждёт в этот вечер пермского зрителя?