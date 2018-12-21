В Перми начинают работу ледовые городки
С сегодняшнего дня в разных районах Перми заработают ледовые городки, посвященные разным темам – от театра до космоса. Сроки открытия - с 21 по 30 декабря. Главный ледовый городок Перми расположится на площади перед Театром-Театром. Он будет носить название «Ветер с востока», каждый объект комплекса станет посвящением культурным символам Китая, Японии и Кореи.
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