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За новогодними подарками - на ярмарку
В Перми открылись крупные универсальные новогодние ярмарки по четырем адресам: на шоссе Космонавтов, 114 и Мира, 39 в Индустриальном районе, Ласьвинская,18 в Кировском и Крупской, 42 в Мотовилихе. Здесь можно купить новогодние украшения, живые и искусственные ели, игрушки, продукты к новогоднему столу. Ярмарки будут работать 21-22 и 28-29 декабря с 10 до 20 часов.
Главный ёлочный базар откроется 29 декабря между Театром-Театром и "Пирамидой".
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