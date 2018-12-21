За новогодними подарками - на ярмарку

В Перми открылись крупные универсальные новогодние ярмарки по четырем адресам: на шоссе Космонавтов, 114 и Мира, 39 в Индустриальном районе, Ласьвинская,18 в Кировском и Крупской, 42 в Мотовилихе. Здесь можно купить новогодние украшения, живые и искусственные ели, игрушки, продукты к новогоднему столу. Ярмарки будут работать 21-22 и 28-29 декабря с 10 до 20 часов.

Главный ёлочный базар откроется 29 декабря между Театром-Театром и "Пирамидой".