Названы предварительные причины крупного пожара в Березниках

Неполадки с электроэнергией плюс хлипкая проводка – все это привело в Березниках к крупному пожару. На улице Зеленой дотла сгорели два дома.

68-летний погорелец рассказал, что в 2013 году он самостоятельно поменял электрическую проводку в доме. При этом в районе ежедневно происходили резкие перепады напряжения, электричество часто отключали. Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования.

Оксана Бутина, руководитель пресс-службы МЧС Пермского края: «Примерно в 20 часов 15 минут в доме очередной раз произошел перепад электричества. После чего, спустя примерно 20 минут, мужчина вышел в сени и увидел возгорание на потолке, где проложена электрическая проводка. Пламя быстро распространилось на весь дом. В результате пожара дом с надворными постройками сгорел полностью, также и соседний дачный (нежилой) дом, расположенный в пяти метрах».

В Кукуштане 19 декабря произошла похожая ситуация – сгорел деревянный дом с надворными постройками. Здесь избежать человеческих жертв не удалось. В огне погибли двое мужчин. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.