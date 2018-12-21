Пермский транспорт будет курировать Людмила Гаджиева

С 1 января 2019 года департамент дорог и транспорта Перми переходит под кураторство заместителя главы администрации Людмилы Гаджиевой. Градоначальник Дмитрий Самойлов считает, что те преобразования, которые были проведены Гаджиевой в образовании, помогут реформировать транспортную систему города. Также он отметил, что при переходе к реализации новой транспортной модели необходим комплексный подход. В 2019 году должны быть выполнены работы по составлению и утверждению новой маршрутной сети, разработана и утверждена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города, проведена закупка нового подвижного состава.

Кроме того, Дмитрий Самойлов назначил начальником департамента ЖКХ Александра Власова.