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Пермский транспорт будет курировать Людмила Гаджиева
С 1 января 2019 года департамент дорог и транспорта Перми переходит под кураторство заместителя главы администрации Людмилы Гаджиевой. Градоначальник Дмитрий Самойлов считает, что те преобразования, которые были проведены Гаджиевой в образовании, помогут реформировать транспортную систему города. Также он отметил, что при переходе к реализации новой транспортной модели необходим комплексный подход. В 2019 году должны быть выполнены работы по составлению и утверждению новой маршрутной сети, разработана и утверждена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города, проведена закупка нового подвижного состава.
Кроме того, Дмитрий Самойлов назначил начальником департамента ЖКХ Александра Власова.
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