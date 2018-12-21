Самолет, вынужденный улететь в Екатеринбург, вернулся в Пермь

Накануне днем в Перми не смог приземлиться рейс № 301 авиакомпании «S7», летевший из столичного аэропорта Домодедово. Как сообщили в справочной службе Пермского аэропорта, из-за плохой видимости судно пришлось отправить в Екатеринбург. Позже метеоусловия нормализовались. Самолет, вынужденный улететь в Екатеринбург, вернулся все-таки в Пермь.

МЧС предупредил о сильной изморози на севере Пермского края. В ведомстве рекомендуют быть осторожными на улице при нахождении рядом с линиями электропередач и деревьями.