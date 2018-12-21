Начался суд по делу врачей Ошибской больницы
В Кудымкаре начался судебный процесс по делу врачей Ошибской больницы, вовремя не оказавших медпомощь 2-летнему ребенку. Трагедия произошла в прошлую новогоднюю ночь. Следствие считает, что действия врачей, точнее их бездействие, стало причиной смерти мальчика.
На скамье подсудимых – врач-педиатр Галина Исыпова и фельдшер скорой помощи Фаина Коньшина, их лица мы не можем показывать по решению суда. Медицинских работников обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, в результате которых умер двухгодовалый ребенок. Теперь им грозит до трех лет лишения свободы.
Все произошло в прошлую новогоднюю ночь. Анна Курганова со слезами на глазах вспоминает, что у сына поднялась температура, тяжело дышал. Женщина вызвала скорую помощь.
Иван Радостев, государственный обвинитель: "В вину фельдшеру вменяется, что она, оценив состояние здоровья малолетнего ребенка, не приняла мер для экстренной транспортировки в отделение реанимации интенсивной терапии. Дала указание о направлении ребенка в стационар в Кудымкарскую центральную районную больницу".
По приезде в Ошибскую больницу врача на месте не оказалось. По словам медсестры, специалист отлучился, чтобы подготовиться к Новому году.
Мальчику становилось с каждой минутой хуже, а лекарств, которые могли спасти жизнь малышу, не оказалось.
В первом часу ночи на улице появились звуки фейерверков. Родион Курганов в это время вместе с матерью был в Ошибской больнице. По словам медработников, ребенок был в тяжелом состоянии. Врача-педиатра в этот момент на рабочем месте не было.
После очередного звонка медсестры врач все-таки вернулась и приняла решение везти маленького пациента в Кудымкар. По дороге машина скорой помощи дважды сломалась. В итоге двухлетний ребенок скончался в реанимации.
Станислав Барсуков, заместитель главного врача больницы Коми-Пермяцкого округа по организационно-методической работе: "По результатам комплексной проверки ряд сотрудников прошли тематические усовершенствования на ведущих клинических базах. Администрация больницы вынесла административные взыскания по всей цепочке оказания медицинской помощи".
Анна Курганова – мама погибшего ребенка - подала гражданский иск о возмещении морального вреда по миллиону каждой подсудимой. Следующее заседание назначено на 25 декабря.
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