Пермская компания «Промобот» поменяла место прописки. Теперь цеха по сбору одних из самых популярных роботов в мире расположились в технопарке «Морион». Площадь в две тысячи кв. м. позволит в ближайшем будущем собирать в Перми до ста роботов в месяц и выйти на доселе невиданные объемы производства.

Здесь всё создают сами, начиная с идеи. Промобот - ноу-хау пермских разработчиков. На сегодняшний день электронных гидов и консультантов ждут в 26 странах.

Именно Промобот был одним из участников выставки, на которой во время своего визита в Пермь побывал Владимир Путин. У робота было время, чтобы продемонстрировать свои возможности.

А последнее событие в жизни компании - переезд. Нашли площадку в технопарке «Морион», а вот для переезда и обустройства на новом месте понадобились средства - здесь помогли предложения для бизнеса от федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.

Олег Кивокурцев, директор по развитию компании «Промобот»: "Для нас самым эффективным оказалось изучение инструментов финансовой поддержки, коими мы и воспользовались, чему очень рады, благодаря которым мы смогли построить самый современный завод по робототехнике в России".

С помощью портала бизнес-навигатора МСП, созданного корпорацией, можно найти много полезной информации, а сам портал является частью платформы «Россия - страна возможностей».

Александр Браверман, генеральный директор АО «Корпорация «МСП»: "Навигатор сегодня представляет собой безаналоговый цифровой ресурс, который даёт возможность предпринимателям понять свои рыночные ниши, каковы его конкуренты, где можно получить финансовую поддержку, где можно получить поддержку имущественную, правовую поддержку".

Что касается пермского Промобота, сейчас планы очень серьёзные: развернуться на новой площадке в полную силу и перейти в ближайшем будущем к производству в месяц от 20 до сотни роботов, готовых к общению.