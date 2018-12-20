Евгений Климов вошел в ТОП-10 на этапе Кубка Мира

Летающий лыжник Евгений Климов на швейцарском этапе Кубка Мира вошел в ТОП-10. На 3-м этапе мирового кубка в Энгельберге прыгали с трамплина 140 м. Пермяк лидировал после первой попытки - 136,5 метра. Отошёл на 5-ю строчку после второго прыжка - 134 метра. Во второй день Климов дважды улетел на 136 метров и занял итоговое 8-е место. Победил японец Рею Кобаяши (144 и 137).