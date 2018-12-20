«Пермэнергосбыт» уходит в киберпространство

“Пермэнергосбыт” уходит в онлайн. С каждым годом все больше потребителей передают показания счетчиков и оплачивают услуги через интернет. В этом году энергетики Прикамья значительно модернизировали удаленные каналы взаимодействия - обновили сайт компании и личный кабинет. Кроме того, созданы аккаунты в наиболее популярных мессенджерах Viber, Whats app,Telegram, где можно задать вопрос специалисту.

Олег Скачков, директор по развитию IT компании ПАО «Пермэнергосбыт»: "До конца года мы планируем запустить голосового робота по приему показаний, что позволит нашим клиентам передавать показания круглосуточно по выделенной телефонной линии, без участия операторов контакт-центра".

В 2019-м планируют внедрить возможность получения справок и документов, подписанных электронной цифровой подписью, заработает сервис передачи показаний без входа в личный кабинет или с помощью робота в мессенджерах, появится приложение для смартфонов, будет разработана система онлайн-записи на консультацию в отделение «Пермэнергосбыта». В целоме, к концу 2020 года планируется 95 % услуг оказывать в режиме онлайн.

Дмитрий Торбеев, пресс-секретарь ПАО «Пермэнергосбыт»: "Хочется попросить наших потребителей, мы предлагаем массу возможностей, чтобы упростить жизнь для того, чтобы сделать взаимодействие с компанией легче, поэтому хочется попросить их до конца года оплатить поставленные квитанции и передать показания приборов учета".