Край переходит на новую систему вывоза и утилизации мусора
На заседании правительства обсудили старт работы новой системы вывоза и утилизации мусора. С 1 января этим займётся региональный оператор, который должен обеспечивать сбор, транспортировку, обработку и захоронение коммунальных отходов. Как заявлено, в праздничные дни компания «Теплоэнерго» уже приступит к обязанностям.
Александр Шицын, и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края: "С 30 декабря по 8 января на территории Пермского края создан оперативный штаб по контролю за переходом на новую систему обращения с ТКО. В органах местного самоуправления определены графики дежурств и назначены ответственные сотрудники по контролю за ситуацией.
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