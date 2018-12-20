Новогодние каникулы не за горами

Накануне на заседании правительства региона главной темой стало празднование Нового года на улицах Перми. В течение зимних каникул в городе пройдёт 150 различных событий, будут работать 13 ледовых городков и 66 катков. Одно из нововведений - так называемый «Новогодний маршрут», который начинается возле Театра-Театра и заканчивается около оперного. Такое оформление связано в проведением в России Года театра. Для украшения только Комсомольского проспекта задействовано 5 тысяч метров гирлянд. Главные праздничные события развернутся на территории ледового городка. По задумке организаторов, традиционных хедлайнеров - приглашённых артистов - заменят пермские режиссёры и художники, которые подготовили шоу «Цвет-Свет». В нём будут задействованы музыка, огонь и светодиодные экраны. Сюрприз ожидает всех и в Рождество.

Елена Неганова, начальник департамента культуры и молодёжной политики администрации г. Перми: "Совершенно уникальное событие - мы впервые в этом году с гордостью представляем 3D-шоу, которое будет проецироваться на здание Театра-Театра, это более тысячи кв. м экрана. Это не только качественный звук, свет, это ещё и пиротехника.