Пермь. Вести Спорт 19.12.2018
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- Валерия Васнецова заняла 4-е место на этапе Кубка Мира по биатлону.
- Летающий лыжник Евгений Климов на швейцарском этапе Кубка Мира вошел в ТОП-10.
- Премьерный формат, едва ли не для всей России - лыжный спринт в центре города прошёл в Перми.
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