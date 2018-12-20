Пермь. Вести Спорт 19.12.2018

Темы выпуска:

- Валерия Васнецова заняла 4-е место на этапе Кубка Мира по биатлону.

- Летающий лыжник Евгений Климов на швейцарском этапе Кубка Мира вошел в ТОП-10.

- Премьерный формат, едва ли не для всей России - лыжный спринт в центре города прошёл в Перми.