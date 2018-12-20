Пермские производители войдут в программу «Сделано в России»

Пермские производители готовятся войти в программу под названием "Сделано в России". За рубежом такой статус гарантирует добросовестность компании и, естественно, повышает спрос. Товары же предлагаются уникальные.

Продукция пермского предприятия защищает металл труб нефте- и газопроводов, обшивки морских кораблей от коррозии. Поставки по России, в страны СНГ, Южную Америку и Африку. Продавать за рубеж помогает российский экспортный центр.

Максим Рогачев, генеральный директор компании "ПСС Экспорт": "РЭЦ оказывает поддержку до 80 процентов от стоимости затрат на либо транспортировку, либо на осуществление выставочно-ярмарочной деятельности".

Сейчас пермяки собираются войти еще в одну программу экспортного центра. Проект "Made in Russia", то есть "Сделано в России", за рубежом гарантирует статус добросовестной компании.

Татьяна Гордеева, ведущий маркетолог компании: "Программа позволяет осуществлять сертификацию продукции и ее продвижение на зарубежные рынки".

За рубеж Пермский край сейчас продает товаров на примерно четыре миллиарда долларов в год. И эта цифра растет. В экспортном центре предпринимателям помогут найти покупателя, застраховать риски, зарегистрировать права на интеллектуальную собственность.

Андрей Слепнев, глава Российского экспортного центра: "Перспективы российской продукции сейчас очень хорошие, я бы сказал беспрецедентные, по сравнению с тем, что было ранее".

Поддержка экспортного центра позволяет развивать новые направления работы.