В магазинах электроники стартуют предновогодние акции

О праздничных скидках объявили в пермских магазинах электроники. Причем, не только в реальных, но и виртуальных. Предновогодние акции, цены и сервис в интернете те же самые, что и в торговых центрах. А удобства и выгоды - больше.

Аня Букина и Люба Бельтюкова студентки педуниверситета. Ане нужно выбрать подарок молодому человеку, Любе - купить смартфон, старый сломался. Где выгоднее брать? В сети или в магазине? Мнения подруг разделились.

- Выбираю только сама в магазине.

- Иногда пользуюсь интернет-магазинами.

Перед главным праздником страны скидки можно встреть, как в онлайне, так и в оффлайне. В них участвуют смартфоны, ноутбуки, гаджеты для видеоигр, ТВ, товары для кухни и дома. По словам маркетологов, лучшие предложения появляются именно в Новый год. В качестве примера - сеть «М.Видео». Во всех магазинах и онлайн действуют одинаковые акции, цены и сервисы, а выбрать можно из более чем 20 тысяч наименований.

Интернет-площадки - это и скидки, и выбор, и возможность определиться с товаром наедине с собой. В магазине же можно подержать в руках даже самые топовые гаджеты.

Спрос на флагманские модели растет, так как эти технологии будут актуальны еще несколько лет. На помощь в дорогой покупке приходят современные финансовые инструменты. Магазины электроники предлагают разные способы перераспределить бюджет на подарки и выплачивать стоимость покупок равными частями в течение нескольких месяцев без процентов.

Ещё одна возможность сэкономить на новогодние презенты - нужно обязательно сравнить цену нескольких продавцов - разницу можно вернуть.

Александр Горбачев, старший продавец магазина «М.Видео»: "Если покупатель нашёл товар в другом официальном магазине дешевле, чем в «М.Видео», но хочет купить именно у нас и накопить бонусные баллы, например, он может воспользоваться программой «Гарантия лучшей цены». По ней мы полностью компенсируем разницу в стоимости и продаём устройство по цене конкурента.

По данным ВЦИОМ, в 2017 году россияне потратили на подарки к Новому году в среднем около пяти с половиной тысяч рублей. В 2018-м остаться на прежнем уровне или даже сэкономить, несмотря на курс валют, с учётом скидок и предложений - вполне реальная задача.