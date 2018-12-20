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← Пермь. Новости культуры 19.12.2018

В магазинах электроники стартуют предновогодние акции →

Рост ставки НДС: что год грядущий нам готовит

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НДС

В России с 1 января повышается налог на добавленную стоимость. НДС вырастет с 18 до 20 процентов. Это значит, что подорожают практически все товары. Центробанк дал прогноз, что увеличение цен произойдет на два-два с половиной процента. Продавцы настроены менее оптимистично.

Изменение ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20% вполне логично повлечёт рост цен, но что и на сколько подорожает - дать прогноз, опираясь на логику, сложно даже специалистам.

Татьяна Пащенко, доцент кафедры учета, аудита и экономического анализа экономического факультета ПГНИУ: "Это превалирующая часть товаров и услуг, которые реализуются на территории РФ или ввозятся на территорию РФ в качестве импорта. Мне самой интересно посмотреть, чьи прогнозы сбудутся. Центробанк уверяет, что будут изменения 2-2,5%, скептики говорят, что увеличение будет больше 10%".

Изменений не должно произойти на рынке медицинских, детских товаров и продовольствия - для них действует сниженная ставка НДС 10%. Нулевая - для экспортёров, а вот импортные товары в цене значительно вырастут, особенно автомобили, бытовая техника и электроника.

АВТО

О грядущих изменениях предупреждают автосалоны: Сергей Васечкин давно присматривался к кроссоверу РАВ-4, экономические новости подтолкнули к покупке именно в декабре.

Эксперты подтверждают - в декабре 2018-го есть смысл поторопиться с покупкой автомобиля. Ещё действуют прежние цены, а приятным бонусом станут скидки и акции.

Диана Ситрова, менеджер по продажам «Тойота Центр Пермь»: "У нас 50 автомобилей в наличии с ПТС, то есть. можно прийти, выбрать понравившийся цвет, комплектацию и уехать в этот же день на автомобиле. Тем более, сейчас выгода на Тойоту до 500 тысяч рублей".

В салоне с помощью менеджера Сергей определился с комплектацией и выбрал цвет. Так что в Новый год - на новой машине.

Лариса Стрельникова

Метки: в Перми, Общество, Экономика

Опубликовано: 20.12.2018 в 14:35 в рубрике - Вести Пермь

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