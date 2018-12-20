Пермь. Новости культуры 19.12.2018

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- Итоги уходящего года подвели на заседании Совета по культуре при губернаторе Пермского края. В частности, здесь было заявлено, что на развитие культуры в Прикамье из федерального бюджета будет выделено полтора миллиарда рублей.

- В Доме Мешкова открылась новая выставка "Любимый праздник". Посвящена она конечно же надвигающемуся Новому году.

Выставка рассказывает о традициях празднования Нового года в ХХ веке в нашей стране.

- В Ледовом городке в центре Перми сегодня завершили строительство основных скульптур. Весь комплекс композиций нынче называется "Ветер с Востока" и посвящен его архитектуре и философии.